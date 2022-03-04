В Киреевском районе в ДТП с микроавтобусом пострадал один человек

Вечером 3 марта на третьем километре автодороги Липки — Бородинский — Большие Калмыки произошло ДТП. На повороте 36-летний водитель Fiat Albea совершил выезд на полосу встречного движения и там врезался в микроавтобус Iveco Daily. За рулем последнего находился 36-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля Fiat Albea получил различные травмы, после оказания медицинской помощи отпущен. Он находился в состоянии алкогольного опьянения (0,595 мг/л)», — сообщила региональная Госавтоинспекция.