«Накажи автохама»: BMW пролез перед всеми, и тут из-за поворота выехала фура…

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты на повороте с улицы Скуратовской на проезд Энергетиков в Туле.

«Наглый BMW с красивым номером Т656ТТ71 полез перед всеми. Из-за него длинномер не смог вписаться в поворот», — сообщил автор видео.