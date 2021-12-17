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Азартный туляк за пять месяцев отдал мошенникам более 2,5 млн рублей
Изображение Pexels с сайта Pixabay

Азартный туляк за пять месяцев отдал мошенникам более 2,5 млн рублей

Злоумышленники убедили мужчину перевести деньги, обещая солидную прибыль на фондовой бирже.

Тульские полицейские напоминают жителям о телефонных мошенниках, которые под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за несуществующие товары или услуги. За прошедшие сутки 11 человек отдали преступникам более 3,3 млн рублей.

Самый большой куш мошенники сорвали, позвонив 32-летнему мужчине. С июня по октябрь он отдал им более 2,5 млн рублей, рассчитывая получить крупный выигрыш на фондовой бирже. Потерпевший рассказал полицейским, что знал о подобных аферах из публикаций СМИ, но тем не менее, всё равно повёлся на уговоры мошенников.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области в очередной раз просит всех проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните: все банковские операции по переводу денег следует производить в офисах банков. Работникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о картах и имеющихся счетах.

Должна настораживать информация о необходимости перевода денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена — подобное предложение может поступить только от мошенников. Не переводите деньги на неизвестные счета и номера телефонов, не оплачивайте товары и услуги на незнакомых сайтах, не переводите предоплату за товар, покупаемый по объявлению. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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