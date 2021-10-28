В тульском лесу срубили три липы и березу: возбуждено уголовное дело

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Поводом для этого стала проверка, проведенная сотрудниками природоохранной прокуратуры.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране и защите лесов. Выяснилось, что в Щегловском участковом лесничестве были незаконно срублены три липы и одна береза.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составила более 36 тысяч рублей. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ход следствия взят прокуратурой на контроль.