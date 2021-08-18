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В Ясногорске сгорел дом: погорельцам нужна помощь

В Ясногорске сгорел дом: погорельцам нужна помощь

Пожар уничтожил все - одежду, документы, бытовую технику.

Сегодня, 18 августа, на улице Новая Заря в Ясногорске сгорел частный дом. В результате происшествия никто не пострадал, но огонь уничтожил все - одежду, документы, бытовую технику.

Погорельцы просят о помощи - нужна одежда на 11-летнюю девочку и женщину (размер 48-50). 

Если вы хотите оказать им помощь, то вы можете это сделать, связавшись с хозяйкой дома:

8 977 343 94 76 - Светлана.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
вчера, в 12:17 +4
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