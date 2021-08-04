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Тульские следователи проверят обстоятельства гибели мужчины на пожаре
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские следователи проверят обстоятельства гибели мужчины на пожаре

Проводится доследственная проверка.

Вчера, 3 августа, в одном из многоквартирных домов на улице Серебровской в Туле произошел пожар. На место происшествия выезжали пять пожарных расчетов. Прибыв на указанный адрес в 16.44, пожарные ликвидировали открытое горение за 18 минут.
 
В результате происшествия погиб 46-летний мужчина - хозяин, загоревшейся квартиры. По данному факту следователями СУ СКР по региону проводится доследственная проверка.
 
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 
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