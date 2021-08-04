Тульские следователи проверят обстоятельства гибели мужчины на пожаре

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вчера, 3 августа, в одном из многоквартирных домов на улице Серебровской в Туле произошел пожар. На место происшествия выезжали пять пожарных расчетов. Прибыв на указанный адрес в 16.44, пожарные ликвидировали открытое горение за 18 минут.

В результате происшествия погиб 46-летний мужчина - хозяин, загоревшейся квартиры. По данному факту следователями СУ СКР по региону проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.