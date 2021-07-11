«Накажи автохама»: белый BMW успел на желтый, но только по встречке

На этот раз записью в коллекцию нашей традиционной рубрики поделился Дмитрий В. Кадры сняты 7 июля этого года, примерно в 14:00, на повороте с проспекта Ленина на ул. Советскую.

Видимо, водителю белого BMW было настолько очень принципиально не стоять вместе со всеми на красный сигнал светофора, что он решил объехать поток аж через две сплошные. Следует отметить один момент — судя по открытым базам данных, такие регистрационные знаки установлены не на BMW, а на Lexus.