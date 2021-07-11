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«Накажи автохама»: белый BMW успел на желтый, но только по встречке

«Накажи автохама»: белый BMW успел на желтый, но только по встречке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На этот раз записью в коллекцию нашей традиционной рубрики поделился Дмитрий В. Кадры сняты 7 июля этого года, примерно в 14:00, на повороте с проспекта Ленина на ул. Советскую.
 
Видимо, водителю белого BMW было настолько очень принципиально не стоять вместе со всеми на красный сигнал светофора, что он решил объехать поток аж через две сплошные. Следует отметить один момент — судя по открытым базам данных, такие регистрационные знаки установлены не на BMW, а на Lexus.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:05 0
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