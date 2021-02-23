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На ул. Советской в Туле столкнулись бензовоз и две легковушки

На ул. Советской в Туле столкнулись бензовоз и две легковушки

По предварительной информации, в ДТП есть пострадавший.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 23 февраля на ул. Советской в Туле произошло серьезное ДТП. Напротив дома № 102 столкнулись бензовоз Mercedes-Benz, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, предполагается, что при перестроении 31-летний водитель Hyundai Solaris не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего произошло столкновение сначала с бензовозом, а затем с ВАЗ-2114. 
 
В результате автоаварии пострадал пассажир отечественной легковушки. Госпитализация ему не потребовалась.
 
 
 
 
Новость обновлена в 17.55: добавлена информация ГИБДД, уточнены обстоятельства происшествия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:35 +3
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