На ул. Советской в Туле столкнулись бензовоз и две легковушки

По предварительной информации, в ДТП есть пострадавший.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 23 февраля на ул. Советской в Туле произошло серьезное ДТП. Напротив дома № 102 столкнулись бензовоз Mercedes-Benz, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris.

По данным региональной Госавтоинспекции, предполагается, что при перестроении 31-летний водитель Hyundai Solaris не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего произошло столкновение сначала с бензовозом, а затем с ВАЗ-2114.

В результате автоаварии пострадал пассажир отечественной легковушки. Госпитализация ему не потребовалась.

Новость обновлена в 17.55: добавлена информация ГИБДД, уточнены обстоятельства происшествия.