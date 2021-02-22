Туляки могут оценить качество госуслуг

МВД России по Тульской области информирует граждан о возможности дать оценку качеству предоставляемых госуслуг с помощью сервиса «Ваш контроль».

«Ваш контроль» помогает сделать получение государственных услуг удобным и эффективным, приблизить их к нуждам и запросам граждан. Вы можете помочь в достижении этой цели, если расскажете о своем опыте получения государственных услуг.

Все отзывы будут учтены при оценке работы чиновников.

«Ваш контроль» собирает оценки по разным каналам. Граждане, которые недавно получили государственную услугу, могут оценить качество ее предоставления, отправляя смс-сообщения, отвечая на телефонный опрос, оставляя оценки через электронные терминалы в многофункциональных центрах, органах власти, внебюджетных фондах и на интернет-сайтах. Также граждане могут оставлять на данном сайте отзывы о том, что конкретно понравилось или не понравилось при получении государственной услуги. И органы власти обязаны реагировать на эти отзывы, что также закреплено постановлением Правительства РФ №1284.

«Ваш контроль» аккумулирует и обобщает все оценки и отзывы и ежеквартально формирует сводные оценки по каждому ведомству или внебюджетному фонду, его региональному или структурному подразделению. Эти сводные оценки направляются затем в вышестоящие органы власти, которые на этой основе принимают соответствующие меры — вплоть до принятия решения о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.

В настоящее время к системе мониторинга качества госуслуг подключены Росреестр, ФНС России, МВД России (включая быв. ФМС России), Фонд Социального Страхования российской Федерации, Пенсионный Фонд Российской Федерации, ФССП России, Росимущество, Роспотребнадзор, а также все объекты сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ, «Мои документы»).