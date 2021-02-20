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Щекинские полицейские нашли не вернувшегося из школы домой 10-летнего мальчика

Щекинские полицейские нашли не вернувшегося из школы домой 10-летнего мальчика

На поиски ребёнка правоохранителями потребовалось два часа.

В Советске (Щёкинский район) полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика. В районный ОМВД обратились обеспокоенные родители – ребёнок ушёл из школы примерно в 13.00, но до восьми часов вечера дома так и не появился.

На розыск пропавшего мальчика был ориентирован весь личный состав полиции района. В ходе оперативных мероприятий удалось установить вероятное место появления пропавшего – через два часа после обращения в полицию поиски благополучно завершились.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что никаких противоправных деяний в отношении пропавшего ребёнка не совершалось, угроз для жизни и здоровья нет.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:11 +6
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Щекинский районСоветск

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