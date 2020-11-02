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В Туле жителей девятиэтажки эвакуировали из-за возгорания в мусорокамере

В Туле жителей девятиэтажки эвакуировали из-за возгорания в мусорокамере

На месте происшествия работали пожарные и медики.

Как сообщил Myslo очевидец, около трех часов дня 2 ноября к дому №8 по ул. Лейтейзена в Туле прибыли пожарные расчеты и медики. Огнеборцев вызвали из-за задымления на верхних этажах.
 
Вскоре пожарные обнаружили, что дым идет из мусорокамеры на 8-м этаже дома и в течение нескольких минут ликвидировали возгорание. Из-за происшествия пришлось эвакуировать несколько жильцов дома, в том числе подростка.
 
«Пострадавших в результате происшествия нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:59 +1
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