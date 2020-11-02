В Туле жителей девятиэтажки эвакуировали из-за возгорания в мусорокамере

На месте происшествия работали пожарные и медики.

Как сообщил Myslo очевидец, около трех часов дня 2 ноября к дому №8 по ул. Лейтейзена в Туле прибыли пожарные расчеты и медики. Огнеборцев вызвали из-за задымления на верхних этажах.

Вскоре пожарные обнаружили, что дым идет из мусорокамеры на 8-м этаже дома и в течение нескольких минут ликвидировали возгорание. Из-за происшествия пришлось эвакуировать несколько жильцов дома, в том числе подростка.

«Пострадавших в результате происшествия нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.