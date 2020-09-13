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Жителя Тульской области обязали оплатить лечение человека, которого он ранил ножом
В настоящее время мужчина находится в колонии общего режима.
В Одоеве Тульской области рассмотрели гражданское дело в отношении гражданина Баранова. В суд обратился прокурор Арсеньевского района, который действовал в интересах Российской Федерации в лице территориального фонда обязательного медицинского страхования.
В апреле этого года во время совместной выпивки Баранов ударил ножом мужчину и за это его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Из материалов уголовного дела следует, что потерпевший Х. находился на лечении с 29 апреля по 7 мая, а стоимость его лечения составила 34 тыс. 874 рубля и 35 копеек.
«По изложенным обстоятельствам, прокурор Арсеньевского района просил взыскать
с Баранова С. С. в пользу ТФОМС Тульской области ущерб, причиненный преступлением, в указанном размере. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме», — сообщает пресс-служба регионального Управления Судебного департамента.
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