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Жителя Тульской области обязали оплатить лечение человека, которого он ранил ножом
Изображение succo с сайта Pixabay

Жителя Тульской области обязали оплатить лечение человека, которого он ранил ножом

В настоящее время мужчина находится в колонии общего режима.

В Одоеве Тульской области рассмотрели гражданское дело в отношении гражданина Баранова. В суд обратился прокурор Арсеньевского района, который действовал в интересах Российской Федерации в лице территориального фонда обязательного медицинского страхования.
 
В апреле этого года во время совместной выпивки Баранов ударил ножом мужчину и за это его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Из материалов уголовного дела следует, что потерпевший Х. находился на лечении с 29 апреля по 7 мая, а стоимость его лечения составила 34 тыс. 874 рубля и 35 копеек.
 
«По изложенным обстоятельствам, прокурор Арсеньевского района просил взыскать с Баранова С. С. в пользу ТФОМС Тульской области ущерб, причиненный преступлением, в указанном размере. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме», — сообщает пресс-служба регионального Управления Судебного департамента.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:03 +3
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