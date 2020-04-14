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Начальник почтового отделения в Арсеньевском районе попалась на краже денег

Начальник почтового отделения в Арсеньевском районе попалась на краже денег

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

Во время проверки прокуратура Арсеньевского района выявила, что начальник отделения почтовой связи присвоила более 43 тыс. рублей, полученные за оказание услуг и реализацию товаров населению, не внеся их в кассу организации. Преступление было осенью 2019 года.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел. На основании них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:01 0
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Тульская область

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