Начальник почтового отделения в Арсеньевском районе попалась на краже денег

Во время проверки прокуратура Арсеньевского района выявила, что начальник отделения почтовой связи присвоила более 43 тыс. рублей, полученные за оказание услуг и реализацию товаров населению, не внеся их в кассу организации. Преступление было осенью 2019 года.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел. На основании них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.