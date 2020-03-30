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Туляк ударил охранника после попытки украсть водку из супермаркета

Туляк ударил охранника после попытки украсть водку из супермаркета

Злодеем оказался 25-летний мужчина.

Сотрудники уголовного розыска в Туле задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, в одном из супермаркетов на Косой Горе мужчина пытался без оплаты вынести водку. При этом преступник ударил охранника, который попытался его задержать.

– В ходе оперативных мероприятий и при изучении записей камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность и местонахождение злоумышленника. 25-летний неработающий мужчина доставлен в отделение полиции для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 +5
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