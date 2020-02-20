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В Тульской области замначальника колонии вывозил зэков к себе домой – делать ремонт

В Тульской области замначальника колонии вывозил зэков к себе домой – делать ремонт

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Скандал разыгрался в мужской колонии строгого режима ФКУ ИК-4 УФСИН, которая находится в Плавске.

По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2019 года заместитель начальника колонии решил сэкономить на ремонте своего дома, используя бесплатный труд заключенных. Он обеспечивал доставку осужденных на территорию своего домовладения, где незаконно использовал их для проведения ремонтно-хозяйственных работ.

Оговоримся, что речь идет не об осужденных, содержащихся на строгом режиме, а о так называемых бесконвойниках: часть Плавской колонии занимало поселение, где режим более мягкий.

Как стало известно Myslo, оперативной разработкой замначальника ИК занимались оперативники отдела собственной безопасности УФСИН, который впоследствии передали материалы следователям.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

UPD: Новость обновлена в 15.25 - уточнение информации. 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:50 +6
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