На ул. Октябрьской в Туле загорелся старинный дом

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, днем 16 декабря на ул. Октябрьской загорелся дом № 58. К моменту приезда пожарных из окна второго этажа шел дым, было видно пламя.

Во время возгорания в доме находился один человек, он смог выбраться на улицу самостоятельно.

По состоянию на 14.12 на месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Дом стоит у дороги, несколько пожарных автомобилей разместились на проезжей части, из-за чего на ул. Октябрьской от ул. Пузакова в сторону ул. М. Горького образовалась пробка.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.