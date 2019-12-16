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На ул. Октябрьской в Туле загорелся старинный дом

На ул. Октябрьской в Туле загорелся старинный дом

Из-за работы пожарных образовалась пробка.

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, днем 16 декабря на ул. Октябрьской загорелся дом № 58. К моменту приезда пожарных из окна второго этажа шел дым, было видно пламя.

Во время возгорания в доме находился один человек, он смог выбраться на улицу самостоятельно.

По состоянию на 14.12 на месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Дом стоит у дороги, несколько пожарных автомобилей разместились на проезжей части, из-за чего на ул. Октябрьской от ул. Пузакова в сторону ул. М. Горького образовалась пробка.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

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Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 1
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 2
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 3
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 4
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 5
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 6
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 7
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 8
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 9
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 10
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 11
Пожар на ул. Октябрьской, 58, Фото: 12
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:20 +2
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