Тулячка заявила, что на ее сестру напал таксист

В группе «ВКонтакте» «Черный список» появился пост от тулячки, которая утверждает, что на ее сестру напал таксист.

– Не буду писать много текста, но вкратце поделюсь информацией. В воскресенье, 24 ноября, на мою сестру было совершенно нападение таксистом. Сестра — с побоями и со сломанной ногой (выскочила на ходу из машины). Заявление в полицию написано, идёт следствие. Будьте бдительны! Даже если мы вызываем такси через приложение, никто не застрахован от таких психов, — пишет девушка.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в данный момент личность водителя установлена. В отделе полиции «Зареченский» проводятся мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.