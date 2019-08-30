Туляк украл у друга кур во время застолья, продал их и продолжил банкет

По предварительным данным, двое мужчин выпивали дома у одного из них. В ходе посиделок хозяин попросил гостя набрать куриных яиц в сарае и дал ему ключ от помещения. Тот, войдя в сарай, решил взять не только яйца, но и кур.

Такую добычу в кармане не спрячешь, поэтому он решил сразу же продать птиц. Незаметно вышел на улицу, нашел покупателя. И вернулся через несколько часов со словами: «Смотри, у меня ещё выпить есть!» Друзья продолжили выпивать.

Пропажа обнаружилась на следующий день. Родственница хозяина дома зашла в сарай и кур там не обнаружила. И пошла в полицию.

49-летний неработающий ранее судимый житель района признался в краже. Полицейские проводят работу по установлению деталей случившегося, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.