новости
новости
Регистрация
В Богородицке в ДТП с маршруткой пострадала женщина
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Богородицке в ДТП с маршруткой пострадала женщина

Авария случилась 8 февраля около 17.00.

8 февраля 2019 года в 17.01 в Богородицке, в Городском проезде в районе дома № 3-а произошло ДТП.

Участниками аварии стали «ВАЗ-2110» и маршрутка «ПАЗ».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Как сообщили в региональном ГИБДД, в результате аварии пострадала пассажирка легковушки.

Подробности происшествия уточняются.

 

сегодня, в 17:59 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПмаршрутка
Место
Богородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России изменился порядок перепланировки помещений
В России изменился порядок перепланировки помещений
Нарушителей ПДД будут штрафовать по фото и видео от неравнодушных граждан
Нарушителей ПДД будут штрафовать по фото и видео от неравнодушных граждан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.