Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.
В Богородицке в ДТП с маршруткой пострадала женщина
Авария случилась 8 февраля около 17.00.
8 февраля 2019 года в 17.01 в Богородицке, в Городском проезде в районе дома № 3-а произошло ДТП.
Участниками аварии стали «ВАЗ-2110» и маршрутка «ПАЗ».
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Как сообщили в региональном ГИБДД, в результате аварии пострадала пассажирка легковушки.
Подробности происшествия уточняются.
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