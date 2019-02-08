В Богородицке в ДТП с маршруткой пострадала женщина

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

8 февраля 2019 года в 17.01 в Богородицке, в Городском проезде в районе дома № 3-а произошло ДТП.

Участниками аварии стали «ВАЗ-2110» и маршрутка «ПАЗ».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Как сообщили в региональном ГИБДД, в результате аварии пострадала пассажирка легковушки.

Подробности происшествия уточняются.