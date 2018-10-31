В Новомосковске ревнивец избил возлюбленную на кладбище и угрожал закопать в могиле
Возбуждено уголовное дело.
В Новомосковске полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на кладбище. По предварительным данным, между 33-летней женщиной и ее 58-летним сожителем произошла серьезная ссора. Мужчина заподозрил возлюбленную в неверности.
Он вывез ее на сельское кладбище, избил, угрожал убить и тут же закопать в любой из могил.
Немного успокоившись, мужчина отвез сожительницу домой.
- Под предлогом необходимости встретиться с матерью женщине удалось остаться в одиночестве и позвонить в полицию. Она восприняла угрозы убийством реально, о чём и сообщила в отдел МВД. Полицейскими незамедлительно были приняты меры к недопущению противоправного деяния. Местонахождение мужчины удалось установить, он доставлен в полицию для разбирательства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».