В Туле на улице Ложевой ночью ограбили женщину

В Туле в полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она заявила, что ночью на улице Ложевой на нее напал неизвестный. Преступник нанес ей несколько ударов, отобрал мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Ущерб владелице составил 12 тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки проведены оперативные мероприятия, в результате которых удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

22-летний ранее судимый житель Донского был задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Он признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».