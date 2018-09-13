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В Туле на улице Ложевой ночью ограбили женщину

В Туле на улице Ложевой ночью ограбили женщину

Подозреваемый задержан.

В Туле в полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она заявила, что ночью на улице Ложевой на нее напал неизвестный. Преступник нанес ей несколько ударов, отобрал мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Ущерб владелице составил 12 тысяч рублей. 

- Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки проведены оперативные мероприятия, в результате которых удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

22-летний ранее судимый житель Донского был задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Он признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж». 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:02 +2
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