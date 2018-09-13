В Туле на улице Ложевой ночью ограбили женщину
Подозреваемый задержан.
В Туле в полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она заявила, что ночью на улице Ложевой на нее напал неизвестный. Преступник нанес ей несколько ударов, отобрал мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Ущерб владелице составил 12 тысяч рублей.
- Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки проведены оперативные мероприятия, в результате которых удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
22-летний ранее судимый житель Донского был задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Он признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное.
В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».
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