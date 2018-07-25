В Туле погиб мужчина, сорвавшись с четвертого этажа кластера «Октава»

Фото с места происшествия. Фото из группы ВК "Тула.Жесть".

Как стало известно Myslo, 24 июля в Туле в кластере «Октава» произошел несчастный случай: с высоты четвертого этажа сорвался мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Этот факт подтвердили в пресс-службе «Октавы»:

- Рабочий российской подрядной организации «Авангард-Строй», следуя по собственной инициативе на закрытый участок 4 этажа кластера «Октава», погиб при падении с лестницы. Строительные работы на данном участке не проводились. Планирование рабочего графика и инструктаж по технике безопасности проводился организацией-подрядчиком.

Дирекция кластера «Октава» приносит соболезнования родным и близким и предпринимает все необходимые меры, чтобы разобраться в случившемся.