Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на ул.Циолковского «Фольксваген» снес остановку: фоторепортаж
По предварительным данным, никто не пострадал.
Сегодня, 20 июля, в Туле на ул. Циолковского напротив дома № 17 водитель «Фольксвагена» снес остановку. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с «девяткой» и вылетел на тротуар.
Фото: «Центр71».
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.
был случай
Подобное происшествие произошло в Туле 6 ноября. Тогда автомобиль BMW на полном ходу влетел в остановочный павильон, расположенный на проспекте Ленина (возле бывшего артучилища). В ДТП пострадал водитель.
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