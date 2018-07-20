В Туле на ул.Циолковского «Фольксваген» снес остановку: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 20 июля, в Туле на ул. Циолковского напротив дома № 17 водитель «Фольксвагена» снес остановку. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с «девяткой» и вылетел на тротуар.



Фото: «Центр71».

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

был случай

Подобное происшествие произошло в Туле 6 ноября. Тогда автомобиль BMW на полном ходу влетел в остановочный павильон, расположенный на проспекте Ленина (возле бывшего артучилища). В ДТП пострадал водитель.