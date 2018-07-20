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В Туле на ул.Циолковского «Фольксваген» снес остановку: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на ул.Циолковского «Фольксваген» снес остановку: фоторепортаж

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 20 июля, в Туле на ул. Циолковского напротив дома № 17 водитель «Фольксвагена» снес остановку. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с «девяткой» и вылетел на тротуар.


Фото: «Центр71».

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

был случай

Подобное происшествие произошло в Туле 6 ноября. Тогда автомобиль BMW на полном ходу влетел в остановочный павильон, расположенный на проспекте Ленина (возле бывшего артучилища). В ДТП пострадал водитель.

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На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 1
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 2
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 3
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 4
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 5
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 6
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 7
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 8
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 9
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 10
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:34 0
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