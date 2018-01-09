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В Туле разыскивают пропавшего футболиста

В Туле разыскивают пропавшего футболиста

24-летний молодой человек пропал 6 января.

В Туле разыскивают пропавшего 24-летнего футболиста команды по мини-футболу «Луч» Антона Мартынковского. Молодой человек пропал 6 января. Он ушел из дома и до сих пор не вернулся. При этом телефон Антона остался дома на зарядке.

Родственники пропавшего обратились в полицию. В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили этот факт.

Если знаете что-то о местонахождении Антона Мартынковского, звоните по телефонам 8 (910)581−37−25 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:48 0
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