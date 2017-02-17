В сгоревшем доме в Кимовском районе обнаружен труп

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

16 февраля в Кимовском районе загорелся дачный дом. О происшествии в деревне Прощеное в 21.26 сообщили в «Единую службы спасения-112».

Пять пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 21.35. Спустя 15 минут с огнем удалось справиться.

В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп. Личность погибшего уже установлена. Им оказался 42-летний мужчина.

В результате происшествия сгорела кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.