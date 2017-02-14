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В Щёкинском районе полицейские поймали горе-угонщика на месте преступления

В Щёкинском районе полицейские поймали горе-угонщика на месте преступления

Ранее судимый туляк пытался угнать ВАЗ-2109.

В Щёкинском районе полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в покушении на угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Ночью в полицию обратился мужчина, обнаруживший, что неизвестный пытается угнать его автомобиль ВАЗ-2109, припаркованный около дома по месту жительства.

По указанному адресу оперативно приехали полицейские. Горе-угонщика застали на месте происшествия.

Мужчина пытался угнать машину, разбив стекло. 31-летний ранее судимый туляк задержан полицейскими. В отделе МВД России по Щёкинскому району выяснят все обстоятельства противоправного деяния.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:44 0
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