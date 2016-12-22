В Новомосковске в ДТП с МАЗом пострадал ребенок
Авария произошла утром 22 декабря.
22 декабря около 8.00 в Новомосковске на ул. Советской столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и микроавтобус «Газель».
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что МАЗ с полуприцепом занесло на повороте, в результате чего прицеп врезался в едущую по встречной полосе «Газель», следующую по маршруту №24.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
В аварии пострадали 12-летний мальчик – пассажир «Газели», он был госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют все обстоятельства ДТП.
Другие статьи по темам
Событие
Место