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В Новомосковске в ДТП с МАЗом пострадал ребенок

В Новомосковске в ДТП с МАЗом пострадал ребенок

Авария произошла утром 22 декабря.

22 декабря около 8.00 в Новомосковске на ул. Советской столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и микроавтобус «Газель».

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что МАЗ с полуприцепом занесло на повороте, в результате чего прицеп врезался в едущую по встречной полосе «Газель», следующую по маршруту №24.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

В аварии пострадали 12-летний мальчик – пассажир «Газели», он был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют все обстоятельства ДТП.

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 10:58 0
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