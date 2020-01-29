Капитану нужен дом
Капитан охранял предприятие, но сильно повредил лапу и стал не нужен. Врачи спасли лапу, сейчас пес чувствует себя хорошо. Но возвращать его обратно уже нельзя.
Псу 2 года. И ему очень нужна семья. Присмотритесь, может это именно ваша собака? Возможна доставка.
Тел. 8-902-753-17-02 (Юлия).
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.