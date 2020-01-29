Капитану нужен дом

Капитан охранял предприятие, но сильно повредил лапу и стал не нужен. Врачи спасли лапу, сейчас пес чувствует себя хорошо. Но возвращать его обратно уже нельзя.

Псу 2 года. И ему очень нужна семья. Присмотритесь, может это именно ваша собака? Возможна доставка.

Тел. 8-902-753-17-02 (Юлия).