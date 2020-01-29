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Зверьё моё
Капитану нужен дом

Капитану нужен дом

Капитан охранял предприятие, но сильно повредил лапу и стал не нужен. Врачи спасли лапу, сейчас пес чувствует себя хорошо. Но возвращать его обратно уже нельзя.

Псу 2 года. И ему очень нужна семья. Присмотритесь, может это именно ваша собака? Возможна доставка.

Тел. 8-902-753-17-02 (Юлия).

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:18 +2
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