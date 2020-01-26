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Красавец Кокос ищет дом

Красавец Кокос ищет дом

Молодой красотун с бездонными голубыми глазами очень хочет стать домашним.

Кокос – мужчина атлетического телосложения, с харизмой, ласковый, но со «стержнем». Лоточек на 5+. Очень любит покушать.

Кота отдают ответственным хозяевам, в семью без маленьких детей. Строго без самовыгула. Звоните 8-920-779-73-38 (Лена).

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:20 +6
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