Красавец Кокос ищет дом
Молодой красотун с бездонными голубыми глазами очень хочет стать домашним.
Кокос – мужчина атлетического телосложения, с харизмой, ласковый, но со «стержнем». Лоточек на 5+. Очень любит покушать.
Кота отдают ответственным хозяевам, в семью без маленьких детей. Строго без самовыгула. Звоните 8-920-779-73-38 (Лена).
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