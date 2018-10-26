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Кошка британских кровей оказалась на улице

Кошка британских кровей оказалась на улице

Ищем дом для замечательной кошки.

Эту кошку принесли жить в подвал сантехники. У кого то из их родственников ребёнок родился и началась аллергия, и от кошки избавились... 

Девочка молодая, не более 2 лет, контактная! 
Стерилизована, обработана от паразитов.

На сегодня она так и живёт в подвале и скитается по улице.

Кошка молодая, ласковая, умная и спокойная. Любит людей и доверяет им. Чистоплотная, ходит в лоток, спокойно без истерик ездит в транспорте. 

Такой красавице и умнице не место 
в подвале! 

Телефон: 8 (910) 559-19-74. 

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:04 +7
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