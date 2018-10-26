Кошка британских кровей оказалась на улице

Ищем дом для замечательной кошки.

Эту кошку принесли жить в подвал сантехники. У кого то из их родственников ребёнок родился и началась аллергия, и от кошки избавились...

Девочка молодая, не более 2 лет, контактная!

Стерилизована, обработана от паразитов.

На сегодня она так и живёт в подвале и скитается по улице.

Кошка молодая, ласковая, умная и спокойная. Любит людей и доверяет им. Чистоплотная, ходит в лоток, спокойно без истерик ездит в транспорте.

Такой красавице и умнице не место

в подвале!

Телефон: 8 (910) 559-19-74.