Кошка британских кровей оказалась на улице
Ищем дом для замечательной кошки.
Эту кошку принесли жить в подвал сантехники. У кого то из их родственников ребёнок родился и началась аллергия, и от кошки избавились...
Девочка молодая, не более 2 лет, контактная!
Стерилизована, обработана от паразитов.
На сегодня она так и живёт в подвале и скитается по улице.
Кошка молодая, ласковая, умная и спокойная. Любит людей и доверяет им. Чистоплотная, ходит в лоток, спокойно без истерик ездит в транспорте.
Такой красавице и умнице не место
в подвале!
Телефон: 8 (910) 559-19-74.