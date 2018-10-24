Три юные собачки ищут дом

Три очаровательные девчонки ищут дом.

Вырастут средними, от паразитов обработаны, в ближайшее время будут привиты. По достижению возраста помогут с их стерилизацией.

Возьмите себе верную подругу!

Доставку до дома организуют.

Телефон для связи: 8-902-753-17-02, Юлия.