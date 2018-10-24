Три юные собачки ищут дом
Три очаровательные девчонки ищут дом.
Вырастут средними, от паразитов обработаны, в ближайшее время будут привиты. По достижению возраста помогут с их стерилизацией.
Возьмите себе верную подругу!
Доставку до дома организуют.
Телефон для связи: 8-902-753-17-02, Юлия.
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