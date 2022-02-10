Пристраивается котик. Умник и красавец!

Вот такой котик живет на передержке в ожидании самой лучшей и любящей семьи. Ему около шести месяцев, он кастрирован и приучен к лотку.

Очень ласковый и нежный. Подойдет в семью с детьми. Ест сухой корм, домашнему этикету обучен.

По вопросам усыновления звоните по тел. 8−910−559−19−74 (Оксана).

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