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В Тульской области пропал пес Прохор

В Тульской области пропал пес Прохор

25 февраля в пос. Первомайском Арсеньевского района Тульской области пропала собака. Песик высокий, худощавый, лапы длинные. Неагрессивный.

Убежал с частной территории в 4 утра, и больше его никто не видел. Пса зовут Прохор, и его очень ждут дома. 

Если вы что-то знаете о Прохоре, звоните по тел.: +7-977-808-93-96, +7-903-964-60-51.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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