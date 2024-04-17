В Тульской области пропал пес Прохор

25 февраля в пос. Первомайском Арсеньевского района Тульской области пропала собака. Песик высокий, худощавый, лапы длинные. Неагрессивный.

Убежал с частной территории в 4 утра, и больше его никто не видел. Пса зовут Прохор, и его очень ждут дома.

Если вы что-то знаете о Прохоре, звоните по тел.: +7-977-808-93-96, +7-903-964-60-51.