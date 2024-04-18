Марта – произведение искусства. Возьмите её домой!

Трехцветный окрас Марты словно написан кистью талантливого художника: мягкие оттенки золотистого сияют на солнышке, нежные вкрапления белоснежной шерсти придают воздушности и легкости, а изящные черные пятна словно акценты, подчеркивающие её уникальную красоту.

Глаза Марты – два океана, полных мудрости и спокойствия. Они отражают мироощущение этой удивительной кошки: внимательная и умная, добрая и приветливая - она станет не только другом, но и понимающим спутником.

Кошке около трех лет. Она хорошо воспитана и стерилизована.

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