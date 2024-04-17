Кэлвин в 10 лет остался без семьи

Кэлвину 10 лет. Так получилось, что он остался без дома и семьи. От этого в голубых глазах появилась тоска и печаль, но в сердце по-прежнему осталась безграничная любовь и надежда на счастливую жизнь дома.

Несмотря на свой возраст, Кэлвин энергичен, полон сил, сохраняет любопытство к жизни и готов поделиться своей безграничной лаской с теми, кто откроет для него сердце.

Кот здоров, кастрирован и приучен к лотку.

Приезжайте знакомиться, вдруг эта встреча изменит жизнь Кэлвина навсегда?!

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