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Кэлвин в 10 лет остался без семьи

Кэлвин в 10 лет остался без семьи

Кэлвину 10 лет. Так получилось, что он остался без дома и семьи. От этого в голубых глазах появилась тоска и печаль, но в сердце по-прежнему осталась безграничная любовь и надежда на счастливую жизнь дома.

Несмотря на свой возраст, Кэлвин энергичен, полон сил, сохраняет любопытство к жизни и готов поделиться своей безграничной лаской с теми, кто откроет для него сердце.

Кот здоров, кастрирован и приучен к лотку. 

Приезжайте знакомиться, вдруг эта встреча изменит жизнь Кэлвина навсегда?!

Все вопросы задавайте волонтеру ВКонтакте или в WhatsApp по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 07:00 +1
 
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