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Той-терьера выкинули в мусорный бак

Той-терьера выкинули в мусорный бак

Об этом в соцсетях сообщают туляки:

- Сегодня утром произошел акт человеческой жестокости. Около входа в Платоновский парк в только только опустошенный металический мусорный бак выкинули собаку породы той-терьер. Собаку заметил водитель мусоровоза минут через 15, когда возвращался с другого двора обратно.

Сейчас собака находится в ветеринарном кабинете. Это девочка, упитанная, ей лет 5-6, в туалет просится, ест только натуральную еду (не понимает, что такое сухой корм), с человеком контактна, с другими животными не агрессивна.

Давайте поможем найти ей новый заботливый дом. Контакты ветврача +7 902 902-30-50.

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