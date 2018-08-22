Спасенная Myslo собака начала ходить

Мы рассказывали историю собаки, которую в Туле сбила автомобилистка и оставила умирать. Животное не могло встать, сутки пролежало возле дороги, изнемогая от боли, жажды и голода.

Оказалось, что у пса сложный перелом передней лапы и сложный вывих другой.

Читатели Myslo собрали больше 50 000 рублей на лечение. 18 августа псу сделали операцию. Спустя пару дней врачи порадовали нас новостями: собака стоит на ногах, и пусть пока не очень уверенно, но ходит!

Сейчас курс лечения заканчивается, и собака уже готова отправиться в любящую семью.

В карточку ошибочно занесли пол животного, из-за этого сначала информация была неверной. Сейчас ясно, что это мальчик с доброй душой и жизнерадостным характером.

Он будет отличным другом и сможет жить и в частном доме, и в квартире. Несмотря на все перенесенные трудности, собака доверяет людям и радуется, когда кто-то уделяет ей внимание.

Если вы хотите подарить дом этой чудесной собаке, напишите автору материала в личные сообщения, ВКонтакте, позвоните в редакцию по тел. 57-07-07, доб. 234 (в будние дни) или на личный телефон корреспондента: 8-920-782-14-28.

В ближайшее время собаке будет необходимо ограниченное помещение – большая клетка или вольер. А через пару дней нужно будет снять швы. Больше никаких неудобств лечение собаки не доставит. Перечисленных читателями средств хватит на то, чтобы оплатить все процедуры.

На данный момент за лечение собаки оплачено уже 19 045 рублей. На счете осталось еще 40 997 рублей. Деньги пойдут на реабилитацию собаки.