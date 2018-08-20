Люся попала под машину. Нужна помощь в лечении

13 августа на ул. Клары Цеткин была найдена собака с многочисленными ушибами, ранами и тяжелой черепно-мозговой травмой. Что случилось — не известно. Женщины которые ранее ещё кормили, сообщили о том, что накануне вечером, собака была в порядке, а утром ее обнаружили в таком состоянии…

Волонтёры отвезли собаку в ветклинику «Беркут». Там Люсе (так зовут собаку) провели операцию, удалили глаз. Сейчас ей оказывают послеоперационное лечение.

Люди, поддерживающие Люсю, просят помощи в оплате лечения и дальнейшей реабилитации.

Сегодня из клиники пришла хорошая новость — Люся начала самостоятельно есть и вышла на прогулку.

Реквизиты «Сбербанк»: 4276 6600 1668 1678 Диана Маратовна Г.

Финансовый отчет и новости о Люсе можно посмотреть здесь (ВНИМАНИЕ! По ссылке есть материалы, которые могут шокировать).

Все подробности можно узнать у Анастасии Лактиной: 8 (910) 702-98-13.