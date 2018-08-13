Валера потерял хозяина и дом

Валера - небольшой кобелёк, всего 30 см. в холке (чуть выше таксы), ему 1,5 года. Остался на улице, без хозяина и не нашел ничего лучше, чем взять под защиту и охрану куриную палатку вместе с продавцом.

Валера - мега-умный пёс! Социализированный, контактный, ласковый, понимающий любую интонацию человека. Но и постоять за себя и за родину умеет!

В квартиру идеален - много места не займёт, знает поводок и весь домашний этикет. В частном доме тоже придётся к месту - охранные качества развиты отлично.

Валера неприхотлив в еде. При желании кураторы помогут со стерилизацией.

Возможна доставка недалеко по области.

Валера ооочень ждет вашего звонка. Спасите малыша! Скоро осень...

Телефон: 8 (962) 273-38-28.