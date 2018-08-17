Два котёнка были выброшены на заправке
Эти малыши ищут дом.
Они были выброшены «добрыми людьми» на заправке.
Котята активные, едят сами. Им примерно 3 недели, лоточек познают.
Подарите малышам тепло и заботу!
8 (920) 272-71-89, 8 (919) 076-12-70.
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:01 +2
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