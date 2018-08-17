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Два котёнка были выброшены на заправке

Два котёнка были выброшены на заправке

Эти малыши ищут дом.

Они были выброшены «добрыми людьми» на заправке. 

Котята активные, едят сами. Им примерно 3 недели, лоточек познают.

Подарите малышам тепло и заботу! 

8 (920) 272-71-89, 8 (919) 076-12-70.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:01 +2
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