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Зверьё моё
Кузьма ищет хозяев

Кузьма ищет хозяев

Кузьма - мужчина в расцвете сил,примерно 2 лет отроду, и всего 10 кг веса - ищет дом.

Пёс очень умный и воспитанный.

Не известно, сколько он бродил, пока не встретил девушку, временно приютившую его, но мальчик явно был домашним: предпочитает домашнюю еду, к туалету на улице приучен. Дома не хулиганит, ведёт себя скромно.

Большой плюс - отлично ладит с кошками!

Подарите красавчику дом! Не пожалеете! Он подойдет как в квартиру, так и в частный дом. Приезжайте знакомиться. 

Просим репост!

Телефоны: 8 (920) 272-71-89, 8 (919) 076-12-70, Настя. 

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:00 +6
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