Кузьма ищет хозяев

Кузьма - мужчина в расцвете сил,примерно 2 лет отроду, и всего 10 кг веса - ищет дом.

Пёс очень умный и воспитанный.

Не известно, сколько он бродил, пока не встретил девушку, временно приютившую его, но мальчик явно был домашним: предпочитает домашнюю еду, к туалету на улице приучен. Дома не хулиганит, ведёт себя скромно.

Большой плюс - отлично ладит с кошками!

Подарите красавчику дом! Не пожалеете! Он подойдет как в квартиру, так и в частный дом. Приезжайте знакомиться.

Просим репост!

Телефоны: 8 (920) 272-71-89, 8 (919) 076-12-70, Настя.