Найден кот, возможно домашний. Кто потерял?

Этот кот пришел погреться в аптеку на ул. Степанова, возле ТЦ «Пролетарский». В это время его заметила там девушка, которая не смогла пройти мимо, и решила помочь не пропасть ему на улице в холода.

Кот поджимал лапку — видимо болит, и явно простужен. Но на вид он домашний, ласковый, забрался на руки и слезать не хотел.

Девушка забрала его на время к себе, но насовсем оставить негде.

Ищем старых хозяев!

Кто потерял красавца?

Или уже новых.

Помогите репостом!

Телефон: 8 (910) 940-24-19, Яна.