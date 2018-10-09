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Зверьё моё
Найден кот, возможно домашний. Кто потерял?

Найден кот, возможно домашний. Кто потерял?

Этот кот пришел погреться в аптеку на ул. Степанова, возле ТЦ «Пролетарский». В это время его заметила там девушка, которая не смогла пройти мимо, и решила помочь не пропасть ему на улице в холода.
Кот поджимал лапку — видимо болит, и явно простужен. Но на вид он домашний, ласковый, забрался на руки и слезать не хотел.

Девушка забрала его на время к себе, но насовсем оставить негде.

Ищем старых хозяев!
Кто потерял красавца?
Или уже новых.

Помогите репостом!

Телефон: 8 (910) 940-24-19, Яна.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +5
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