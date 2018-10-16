Кто потерял джек-рассел-терьера?

На Гарнизонном проезде в Туле уже несколько дней бегает пёс, похожий на джек-рассел-терьера. Кобель, очень ласковый.

Если вы потеряли его - звоните!

Люди скажут, где его видели.

Телефон: 8 (953) 953-62-60.