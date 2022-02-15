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Каждый кот мечтает о чуде, для Персика – это человек и дом

Каждый кот мечтает о чуде, для Персика – это человек и дом

Персик – молодой котик. Ему около трех лет. Аккуратный, лоток без промахов. Кастрирован, привит. Отлично уживается с другими котами. 

Немного труслив к незнакомым людям, поэтому будущим хозяевам придется ему дать время раскрыться. А еще у Персика есть небольшие проблемы с глазиком, который нужно ежедневно обрабатывать. В этом нет ничего сложного, процедура занимает всего пару минут.

В остальном Персик ничем не отличается от своих сородичей. Ему очень нужен дом и любящий хозяин. Присмотритесь к этому красавцу! 

Если вы не боитесь трудностей и готовы взять под опеку Персика, звоните, пишите, приезжайте знакомиться. Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы взрослым и ответственным людям строго не на самовыгул.

По всем вопросам писать во «ВКонтакте» или звоните по тел.: 8-953-183-00-00 (Наталья), 8-960-599-41-67 (Юлия), 8-953-971-13-28 (Юлия) – писать на WhatsApp.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 07:00 +2
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