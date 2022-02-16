Серж будет отличным другом и охранником

Бесплатно в добрые руки пристраивается щенок Серж. Ему около пяти месяцев. Он любит детей, поэтому будет хорошим другом для всей семьи. Также может быть неплохим охранником.

Щенок живет на улице, ему очень тяжело. В идеале — найти ему дом. Но если не получится, то хотя бы передержку за корм.

Серж находится в Щекино, но его готовы доставить по территории всей Тульской области.

Все вопросы по тел. 8−953−953−16−47.

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