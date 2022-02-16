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Серж будет отличным другом и охранником

Серж будет отличным другом и охранником

Бесплатно в добрые руки пристраивается щенок Серж. Ему около пяти месяцев. Он любит детей, поэтому будет хорошим другом для всей семьи. Также может быть неплохим охранником.

Щенок живет на улице, ему очень тяжело. В идеале — найти ему дом. Но если не получится, то хотя бы передержку за корм.

Серж находится в Щекино, но его готовы доставить по территории всей Тульской области.

Все вопросы по тел. 8−953−953−16−47.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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