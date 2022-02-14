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Ласковая девочка Снежка

Ласковая девочка Снежка

Снежка — необыкновенно красивая улыбчивая молодая особа, которая станет надежным другом и верной напарницей. Это умная и серьезная леди, обучаемая, воспитанная. Хозяин будет ей гордиться!

Ей примерно 2−3 года, она среднего размера — около 40 см в холке. Стерилизована, обработана от паразитов и вакцинирована.

Снежка — ласковая и трогательная девочка, ей нужен человек, которому она поверит. Отдается взрослым ответственным людям по договору с отслеживанием судьбы. В квартиру или в частный дом в вольер с выгулом. Строго не на цепь.



Приезжайте знакомиться, звоните по тел.: 8 (953) 423−61−12 (Катерина), 8 (953) 971−13−28 (WhatsApp) (Юлия).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 13:16 +6
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