Пропала немецкая овчарка!

30 января 2017 года в Туле пропала немецкая овчарка. Район пропажи – Тула, Нижнее Волохово. Кобель, кличка Лютер, отзывается на кличку. Окрас черно-рыжий, глаза карие, рост более 60 см в холке, на правом ухе клеймо.

Нашедшим или обладающим какой-либо информацией просьба сообщить по телефону 8 (920) 748-08-80.