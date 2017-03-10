Пропала немецкая овчарка!
30 января 2017 года в Туле пропала немецкая овчарка. Район пропажи – Тула, Нижнее Волохово. Кобель, кличка Лютер, отзывается на кличку. Окрас черно-рыжий, глаза карие, рост более 60 см в холке, на правом ухе клеймо.
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