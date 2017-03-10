Выбираем собачку для дамы

Для хозяек-женщин хорошо подходят собаки небольших декоративных пород либо питомцы с покладистым нравом. Декоративные собаки обожают сидеть на руках хозяев или спать рядом, спокойно относятся к передвижениям в машине и переноске, любят, когда их одевают. Однако и таких питомцев нужно воспитывать и дрессировать, чтобы ваш маленький любимец не превратился в тирана и не проявлял агрессию.

Вот популярные породы собак, которые хорошо подойдут для хозяйки-женщины.

Китайская хохлатая

Характер: игривы, ласковы, неплохо уживаются с детьми, но импульсивны. Привязаны к хозяевам и очень нуждаются в постоянном нахождении рядом и участии во всех делах семьи.

Уход: купание раз в две недели.

Особенности: трудно привыкают к новым людям, требуют воспитания. В холодное время года нужна одежда для прогулок.

Золотистый ретривер

Характер: добродушные, умные, послушные и преданные собаки-компаньоны, отлично ладят с детьми. Легко уживаются с любыми животными.

Уход: шерсть не нуждается в особом уходе, кроме регулярного расчесывания.

Особенности: не выносит долгого одиночества.

Карликовый пудель

Характер: активные, игривые, умные. Легко подстраиваются под привычки и настроение хозяев. Терпеливы и неагрессивны с детьми. Хорошо ладят с другими животными.

Уход: не линяют, гипоаллергенны, шерсть требует регулярного мытья и расчесывания.

Особенности: очень привязаны к хозяевам.

Йоркширский терьер

Характер: независимы и умны, добродушны и подвижны. Бесстрашные охранники. Хорошо ладят с детьми.

Уход: почти не линяют и не пахнут. Шерсть нужно мыть раз в неделю и ежедневно расчёсывать.

Особенности: требуется аккуратное обращение с собакой, чтобы не причинить ей травм.

Чихуахуа

Характер: дружелюбны и преданны, активны и игривы. Настороженны к детям — не любят резких движений и громких звуков. Чуткие к настроению хозяина.

Уход: шерсть не пахнет и не требует особого ухода.

Особенности: могут много лаять, требуется воспитание, недоверчивы к чужим людям, храпят во сне. Очень хрупкие создания, могут получить травму, даже упав с дивана. В холодное время года нужна одежда для прогулок.

Цвергпинчер

Характер: преданные охранники, подвижные, жизнерадостные, идеальны для содержания в квартире. Хорошо ладят с другими животными в своём доме, но агрессивны к чужим собакам.

Уход: шерсть не требует особого ухода.

Особенности: собака своенравна, без воспитания может быть упряма и избалована. Склонна много лаять. В холодное время года нужна одежда для прогулок.

комментарий специалиста



Михаил Мельник

Тульский центр ветеринарной медицины

— Гладкошерст-ные карликовые породы могут быстро переохладиться, поэтому для прогулок, особенно в холодное время, нужно одевать их в специальную одежду, а для сна купить тёплый домик. У маленьких собак нередко развивается зубной камень из-за нарушенного состава слюны. Регулярно проводите осмотр у специалиста, а в случае необходимости делайте УЗ-чистку зубов своего питомца с обязательной полировкой эмали. Кормить собак всех декоративных пород лучше только готовыми кормами. Этим собакам свойственно несколько особых заболеваний:

Гидроцефалия и киари подобный порок — несоответствие размеров черепа и мозга.

Атланто-аксиальная нестабильность - сдавливание спинного мозга в районе первого и второго шейных позвонков из-за их неправильного развития.

Болезнь Аддисона — недостаточность коры надпочечников (недостаток веса, неравномерное обрастание шерстью).

Вывих коленной чашечки — из-за нарушения развития конечностей.

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса — некроз, деформация и воспаление головки бедра.



Оксана Некрасова

ветклиника «Друг»

— Собакам любой породы нужно делать регулярные ежегодные прививки. Если вы гуляете с питомцем на улице, обязательна прививка от бешенства, даже если вы не отпускаете животное с поводка. Регулярные прививки защитят собаку от других тяжелых болезней: чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита и лептоспироза.

Не забудьте, что прививка начинает своё действие не сразу. Вакцинировать животное нужно за 30 дней до начала выхода на прогулки, выездов на природу или в отпуск. Во время прививки животное должно быть здорово. За 10 дней до прививки питомцу нужно дать препарат от глистов.



Наталья Золотухина

ветеринарный кабинет «ЗооВита»:

— Пудели — это одни из долгожителей собачьего мира. У этой породы может быть дисплазия тазобедренного сустава, глухота, катаракта и слепота. Пудели не линяют, выпавшие волосы остаются у основания кожи. Шерсть нужно часто вычесывать с помощью пуходерки, чтобы избежать колтунов.

У йоркширских терьеров иногда молочные зубы не выпадают сами. Это может вызвать неправильный рост постоянных зубов и их заболевания. Если зубы не выпадают — их удалит ветеринар. Также у этой породы возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ещё одно слабое место — суставы, во время неудачных прыжков или бега собака может получить травмы.

Золотистых ретриверов нельзя перекармливать — у них быстро развивается ожирение. Также эта порода подвержена дерматитам и экземам, эпилепсии, атрофии глазной сетчатки и дисплазии тазобедренных суставов. Пока щенок растёт — ограждайте его от резких нагрузок на суставы (прыжков и высоких препятствий).