Кот Маркиз ищет дом

Очень добрый, ласковый кот Маркиз ищет дом!

Пушистый крупный молодой кот, «поговорит» с Вами или помурчит на коленках. Любит общение и чтобы его гладили.

Кастрирован, в еде непривередлив, лоток освоил.

Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

8 (910) 559-19-74.