Кот Маркиз ищет дом
Очень добрый, ласковый кот Маркиз ищет дом!
Пушистый крупный молодой кот, «поговорит» с Вами или помурчит на коленках. Любит общение и чтобы его гладили.
Кастрирован, в еде непривередлив, лоток освоил.
Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.
8 (910) 559-19-74.
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