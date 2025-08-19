  1. Моя Слобода
Арчи хочет стать вашим другом

Этого очаровашку нашли в заброшенном сарае, где он замерзал с мамой и другими щенками. Волонтеры забрали хвостиков на передержку и даже смогли найти им дом. Только Арчи еще ждет семью, которая захочет забрать 17 кг счастья домой.

Арчи семь месяцев. Он приучен к выгулу, привит и обработан от паразитов. Характер скромный: пес боится громких и резких звуков.

Волонтеры отмечают, что идеальным местом для Арчи будет частный дом. Также они готовы доставить малыша в Москву или по Туле.

Если вы готовы подарить Арчи кров, заботу и любовь, звоните:

8 950 902-74-72 (Екатерина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8 920 782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Автор:
19 августа, в 17:00
 

